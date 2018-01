Pagamento foi feito em duplicidade

“Estou há 4 meses aguardando o crédito da Telefônica/Vivo”, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No mês de maio paguei equivocadamente a minha fatura em duplicidade. Ao perceber o erro, liguei imediatamente na Telefônica/Vivo para que o valor pago indevido fosse abatido na fatura do mês de junho, o que atendente confirmou que seria feito. Mas recebi a fatura de junho e não constava o valor abatido. Liguei novamente e fui informado de que, por conta de um erro no sistema, o crédito não entrara na fatura, mas que isso seria feito em julho. O que também não aconteceu. Já recebi a conta de agosto e até agora nada de abatimento do valor. Peço que a conta de agosto seja revista e que o valor pago indevidamente em maio, abatido. Tarcísio Pereira de Jesus / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que o valor da conta paga em duplicidade foi creditado na conta de agosto. Ressalta que a empresa enviou um SMS para o cliente com essa informação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica do leitor: A Vivo não creditou o valor pago em duplicidade. A conta mencionada não faz menção de nenhum desconto. Quero que eles enviem o detalhamento de tal conta e mostrem o desconto.