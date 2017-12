Pagamento de fatura do cartão Carrefour causa transtorno a cliente

Reclamação da leitora: Estou tendo um péssimo atendimento no Cartão Carrefour. Minha fatura vence todo dia 11 e o fechamento ocorre dia 1º. Porém a fatura de maio foi indevidamente fechada dia 27 de abril com a esdrúxula explicação que dia 1º de Maio era feriado e eles poderiam fechar a fatura antecipadamente.

A Kalunga fez o estorno de uma devolução de compra que fiz no dia 30 de abril só que com o fechamento antecipado o valor de R$ 319,00 apareceu com a data de 4 de maio. Recebi a fatura do Cartão Carrefour no dia 30 de abril, com vencimento em 11 de maio, e no fim da tarde do mesmo dia compareci ao Carrefour e no caixa ao passar o código de barras da fatura apareceu o valor total de R$ 28,03 para pagar. Chamei o funcionário responsável pela parte de cartões e ele consultou o sistema e informou que o estorno de R$ 319,00 já aparecia como crédito e que isto abateu automaticamente o valor de R$ 326,33 tendo a pagar o valor de R$ 28,03. Passou novamente o código de barras no Caixa e foi confirmado o valor total da fatura de R$ 28,03. Fiz o pagamento e tenho o comprovante do caixa.

Hoje, 20 de maio, tive a infelicidade de descobrir que meu cartão de crédito estava bloqueado sem entender por quê. No quiosque do Cartão no Hipermercado, consultaram a minha fatura, viram que há um crédito no valor de R$ 319 e somando com o pagamento de R$ 28,03 dá um total de R$ 347,03 a meu favor que cobre o pagamento da fatura mas ninguém consegue resolver o desbloqueio.

Consultei minha fatura parcial online e não consta nenhuma pendência financeira, pelo contrário aparece a descrição: Pagamentos efetuados/créditos: 347,03. Tentei contato com a central de atendimento e a única coisa que sabem falar é que a fatura está com nove dias de atraso e toda vez que explico e informo o que aparece no próprio sistema que eles disponibilizam ao cliente, a atendente derruba a ligação.

Se o Carrefour não tem competência para administrar a área financeira, não deveriam ter um cartão com seu nome. Passei vexame na loja em que tentei efetuar uma compra, corro o risco de ter meu nome negativado sendo que tenho crédito a meu favor que caiu antes do vencimento da fatura e o próprio sistema reconheceu permitindo que o Caixa cobrasse o valor total de R$ 28,03 para a mesma. Agora ninguém sabe nada, não resolve nada, não sabem como o sistema funciona. O que o cartão Carrefour quer? Trabalhar com meu dinheiro de graça? /Lourdes Rezende Oliveira – São Paulo/SP

Resposta do Carrefour: A empresa informa que manteve contato com a Sra. Lourdes Rezende de Oliveira para orientá-la quanto à resolução do caso. A rede permanece à disposição pelos canais de atendimento para qualquer informação adicional que ela necessite.

Comentário da leitora: O descaso do Carrefour é enorme, só recebi o contato da Ouvidoria no dia 25 de maio, pois conforme eles mesmo disseram já estava terminado o prazo deles para dar resposta ao jornal e que havia entendido a questão e voltaria o contato comigo no dia 27 de maio. No dia 27, ele retornou o contato mas sem solução, para quem havia entendido, só fez os mesmos questionamentos e ficou de encaminhar um e-mail com uma retratação do erro e informando como seria feito a correção.

Não recebi e-mail nenhum. Ao consultar minha fatura on-line verifiquei que eles fizeram o adiantamento de todas as parcelas que estavam a vencer da compra que fiz na Kalunga e a minha fatura ficou com o valor muito maior a pagar para o vencimento de 11 de junho. Até o momento não tenho minha situação resolvida, eles não assumem que houve um erro no sistema e deliberadamente me prejudicaram em nome de “acertar” a situação. Hoje (28 de maio) fiz novo contato com o Sr. Renan que me ofereceu o parcelamento da fatura em duas vezes sem juros. Pedi a ele novamente que encaminhasse uma retratação e formalizasse por escrito o que estava oferecendo e como se daria o pagamento.

Até agora não recebi nada por escrito. Como posso confiar no Carrefour? Um erro de sistema eles estão fazendo de tudo para me culpar! Que culpa que eu tenho? Do jeito que eles fazem passam a impressão que sou eu que estou entrando no sistema deles….