Pacote de TV por assinatura é alterado indevidamente

Ao ligar para a Net, a leitora Roberta Rocha foi informada que o seu contrato com a empresa sofreu uma alteração e uma linha de telefone Claro pós-paga havia sido adquirida sem o seu consentimento. Uma pessoa que teve acesso aos seus dados fez a solicitação ilegalmente. A empresa prometeu cancelar a linha, mas ela recebeu a fatura no mês seguinte.

Reclamação de Roberta Rocha: “Tomei conhecimento, após várias ligações para a Net, que alguém entrou em contato com o atendimento da empresa, via telefone, e alterou meu contrato para o chamado Combo Multi, adquirindo, na mesma ligação, uma linha de telefone Claro pós-paga. A empresa me informou que a linha seria desativada e que eu poderia ficar tranquila, pois não teria prejuízo. No entanto, a fatura chegou com os gastos da referida linha de celular.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da sra. Roberta Rocha Carneiro da Silva, a NET informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação.”

