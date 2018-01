Pacote de serviço Claro

Atendentes prometeram desbloquear a linha em 24 horas, e nada foi feito, diz leitora

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação da leitora: Eu tenho a linha Claro FX pacote de ligação ilimitado, pago as faturas em dia, porém a linha está bloqueada desde o dia 19/10. Já liguei 3 vezes e prometeram que iam desbloquear em 24 horas, o que não foi cumprido. No terceiro telefonema, o atendente falou que o pagamento não constava. É lamentável! E não querem nem me ressarcir pela semana que eu fiquei sem o serviço! Patrícia Yumiko Ueno / São Paulo

Reposta: A Claro HDTV informa que a linha da cliente está normalizada. A empresa diz ter entrado em contato com a mãe da titular, que confirmou o funcionamento do serviço e foi orientada sobre o procedimento de ressarcimento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica: A linha parou de funcionar de novo no dia 5/11. A Claro não leva a sério seus clientes.