Paciente tem braço quebrado durante tomografia

Regina Merlino submeteu-se a uma tomografia no laboratório Delboni Auriemo e tudo corria bem até que a máquina que realizava o exame deslocou e quebrou seu braço esquerdo. Por se tratar de uma paciente de 72 anos com sequelas de AVC, sua filha Tatiana recorreu ao SP Reclama.

O laboratório havia se comprometido a cobrir as despesas médicas do acidente, mas a leitora não conseguia um retorno da empresa após o problema ter sido enviado para o departamento jurídico. Em resposta, o Delboni Auriemo ofereceu o ressarcimento e lamentou o caso.

Reclamação da leitora: “Minha mãe realizou um exame de tomografia no laboratório Delboni Auriemo do Itaim Bibi. Ao final do exame, quando a máquina estava em movimento, ela começou a gritar, e o braço estava para trás do ombro, enrolado, e pendurado para fora da máquina. O braço foi ficando cada vez mais roxo, e vários médicos e funcionários do laboratório começaram a entrar na sala. A ambulância demorou duas horas para chegar e, após confirmação da fratura, o médico indicou cirurgia, que foi feita no dia seguinte. Todas as despesas de internação e cirurgia foram pagas pelo plano de saúde da minha mãe. Após a alta, um médico da empresa me telefonou e eu pedi que arcassem com as despesas médicas pós cirúrgicas, como cuidadora e fisioterapia. Disseram que isso seria feito, mandei orçamentos e desde então aguardo retorno do laboratório, que alega que o caso está no jurídico.”

Resposta da empresa: “O Delboni Auriemo Medicina Diagnóstica lamenta o ocorrido e reforça que, desde o momento em que houve o incidente, promoveu todos os esforços na pronta recuperação da paciente, ficando responsável pela remoção da mesma para hospital de preferência da família e também ofereceu ressarcimento de despesas com cuidadores, médicos e fisioterapia.

