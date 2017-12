Paciente fica sem medicamento para tratar câncer na rede pública

Maria Rosilene Palmiro está fazendo tratamento contra um câncer, mas o medicamento do qual ela necessita, a Cabergolina 0,5 mg, está em falta no Ambulatório Médico de Especialidades

(AME) Maria Zélia, no Belenzinho, zona leste de São Paulo, há mais de um mês.

A Secretaria Estadual de Saúde, responsável pelo abastecimento do posto, afirmou que quem realiza a compra dessa substância é o Ministério da Saúde e, por isso, o medicamento não é entregue desde o mês de março. Uma semana após o contato da reportagem do Estadão, Maria Rosilene conseguiu receber seu remédio para prosseguir com o tratamento.

Reclamação do leitor: “Estou há mais de um mês aguardando o recebimento do medicamento Cabergolina 0,5 mg e, até hoje, não tem na farmácia do AME Maria Zélia para continuar o tratamento de câncer. O pior que só é possível saber se o remédio chegou ou não indo pessoalmente até a unidade já que, pelo telefone, ninguém atende a ligação.”

Resposta da Secretaria Estadual de Saúde: “O Núcleo de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, esclarece que o medicamento Cabergolina 0,5 mg é comprado pelo Ministério da Saúde, que vem entregando os produtos com atraso e de forma escalonada. Desde março, o Estado aguarda que o governo federal entregue o quantitativo total do medicamento em São Paulo, o que até o momento não ocorreu. No caso específico da paciente Maria Rosilene L. F. Palmiro, esclarecemos que ela será comunicada sobre a disponibilidade do medicamento”.

