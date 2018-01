Paciente com câncer precisa de cirurgia na Santa Casa

O pai do leitor Rafael Galvão descobriu um câncer e precisa de uma cirurgia urgente, mas a Santa Casa vinha negando o procedimento por causa da crise pela qual a instituição está passando.

Procurada pela reportagem do Estadão, a Santa Casa realizou uma nova consulta e agendou a cirurgia paro paciente.

Reclamação do leitor: “Meu pai passou a frequentar a Santa Casa por fortes dores na boca e foi diagnosticado com câncer em base de língua. Mesmo após o diagnóstico, os médicos continuam informando que não têm previsão de cirurgia devido à crise que a Santa Casa está enfrentando. De acordo com os médicos, meu pai precisa realizar a cirurgia para remoção do câncer o quanto antes, pois ainda existe a possibilidade de cura, caso contrário, essa possibilidade não irá mais existir.”

Resposta da Santa Casa: “A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo informa que enfrenta uma grave crise financeira com consequente diminuição de sua capacidade de atendimento. A instituição esclarece que tem mantido o atendimento e as cirurgias de urgência e emergência, mas continua sem capacidade de realização de cirurgias eletivas. No caso do paciente Rozalvo Soares Galvão, informamos que ocorreu uma nova consulta médica e a cirurgia foi agendada para a próxima semana.”

