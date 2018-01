Ovos com brinquedos são fiscalizados pelo Ipem-SP

Multas por irregularidades podem chegar a R$ 30 mil

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) analisou ontem (20/3) 8.368 ovos de chocolate com brinquedos e cestas de Páscoa.

Os fiscais percorreram 163 locais do Estado e São Paulo que vendem produtos de Páscoa de pequeno, médio e grande portes para verificar irregularidades na venda dos produtos.

Dos 8.368 produtos avaliados, 300 itens estavam irregulares, ou 3,6%. Dezessete estabelecimentos dos 163 fiscalizados foram autuados.

Na capital, oito (15,4%) dos 52 estabelecimentos fiscalizados foram autuados. De 2.477 produtos, 48 (1,9%) estavam irregulares.

Em Santo André, região do ABC paulista, foram fiscalizados 545 produtos em 16 estabelecimentos. No total, foram constatadas irregularidades em 47 (8,6%) dos itens. Sete locais foram autuados.

O Ipem alerta que os ovos com brinquedos devem destacar classificação etária indicativa e o selo do Inmetro. Também devem conter na embalagem a frase: “Atenção: contém brinquedo certificado no âmbito do Sistema Brasileiro da Avaliação da Conformidade”.

As multas podem variar de R$ 800 a R$ 30 mil, dobrando na reincidência.

foto: Felipe Rau/Estadão Conteúdo