Os transtornos são diários na zona norte

Ônibus fogem do congestionamento por via estreita, reclama leitor

Reclamação do leitor: Vários ônibus que vêm da zona norte, para evitar semáforos e congestionamentos nas ruas Voluntários da Pátria, Francisca Júlia, Paulo Gonçalves, Amaral Gama estão buscando um “atalho” pela estreitíssima Rua José Debieux para chegar mais rápido à Av. Cruzeiro do Sul. Esse trajeto, além de não ser permitido a ônibus, prejudica dezenas de usuários e é um transtorno para os veículos que sobem a estreita via de duas mãos. Flavio Marcus Juliano / São Paulo

Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que a Rua José Debieux não possui sinalização que proíba o tráfego de ônibus. A via é arterial, com 8,4 metros de largura, mão dupla de direção no trecho próximo à Rua Voluntários da Pátria, com duas faixas de rolamento no sentido da Rua Perpétuo Junior para a Rua Voluntários da Pátria e uma faixa de tráfego no sentido oposto. A CET é favorável à manutenção da situação atual.

Réplica do leitor: A CET pode ser favorável à esta situação caótica atual. Pergunto: como fazem as pessoas que estão nos pontos por onde os ônibus não irão passar? Como fazem os veículos parados na ladeira, enquanto o semáforo está no vermelho, e os ônibus não conseguem fazer a curva? Está faltando análise.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da CET: Mantemos nossa resposta anterior.