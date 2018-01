Operadora de telefonia cobra juros indevidamente

Ricardo Almeida é cliente da NET há três anos e a conta é debitada automaticamente. Ele observou, porém, que na fatura de fevereiro deste ano veio a cobrança de juros, mesmo ele tendo efetuado o pagamento um dia após um feriado.

A NET informa que realizou os ajustes na conta do cliente.

Reclamação de Ricardo Almeida: “Sou cliente da NET há três anos. Agora na fatura de fevereiro, foram cobrados juros em razão de o pagamento ocorrer no dia 26 de janeiro de 2017. Meu banco é de São Paulo, por isso o pagamento não foi realizado no dia 25, feriado do aniversário de São Paulo. O débito foi feito no dia seguinte. É correto cobrar juros já que a conta venceu em dia de feriado municipal, sendo que a conta cadastrada para pagamento está em débito automático?”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem do Sr. Ricardo Almeida, a NET informa que entrou em contato com o cliente e fez os ajustes necessários nos valores da fatura. A operadora permanece à disposição.”