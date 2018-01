Operadora de telefonia bloqueia linha de consumidor indevidamente

Alberto Pacheco adquiriu uma linha de telefone da Claro junto com o pacote combo. O cliente informa que a empresa suspendeu a linha dele indevidamente por falta de pagamento. Segundo ele, o acordo foi desfeito pela operadora. O consumidor explica que pagou a fatura em uma segunda-feira, já que o vencimento caiu no fim de semana. Semanas depois, a linha foi novamente cancelada, desta vez por minutos excedentes.

Reclamação de Alberto Pacheco: “Tenho uma linha da operadora Claro, que adquiri junto com o pacote combo. Minha linha foi cancelada e, ao entrar em contato com a empresa, descobri que o acordo que tinha com a operadora tinha sido cancelado devido a conta com vencimento em um domingo ter sido paga na segunda-feira seguinte. Entrei em contato com a empresa para resolver o problema. No fim do ano, fui novamente surpreendido. A Claro bloqueou minha linha alegando minutos excedentes.”

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem do Sr. Alberto Pacheco dos Santos, a Claro informa que, em contato com o cliente, as questões citadas foram esclarecidas. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site www.claro.com.br.”

