Operadora de cartão desconta 3 vezes uma mesma cobrança

Dá para confiar em uma empresa que reconhece o erro e não faz a correção?, questiona o leitor

Reclamação do leitor: No mês passado (novembro) vieram descontadas na fatura do cartão de crédito da América Express Card (Amex) a cobrança de 3 assinaturas de jornal que eu possuo (R$51,90). Liguei para o atendimento da Amex (4004-2639) Em 28/outubro às 8:30 horas. Detectaram o erro e disseram que na próxima fatura (vencimento em 5 /12) fariam o estorno das duas parcelas debitadas indevidamente. Basta verificar a gravação (se é que há). Recebi agora a fatura de dezembro e veio somente o estorno de uma das duas parcelas debitadas indevidamente. Liguei novamente para a empresa em 27/11, às 13h10, falei com Ivoneide e fiquei 19 minutos na linha, ouvindo a “musiquinha”. Em seguida a ligação caiu. Não vou ligar de novo para perder mais meia hora para receber o que é meu! Quero fazer somente uma pergunta para o Amex: como uma administradora de cartão de crédito comete erros grosseiros (descontar 3 vezes a mesma parcela) e, quando detecta e reconhece o erro, não faz a correção? Dá para confiar? Fico só imaginando… quantos milhares de “erros” deste tipo, envolvendo “subtração” de dinheiro dos clientes, ocorrem na Amex? Quantos clientes percebem e reclamam? Quantos têm o problema resolvido? Aldino Candido da Silva / São Paulo

Resposta do Bradesco: Em atenção à correspondência do sr. Aldino Cândido da Silva, encaminhada a esse jornal, informamos que mantivemos contato com o cliente para esclarecimento do assunto.

Réplica do leitor: A Amex me ligou e disse que vai fazer o estorno na próxima fatura. Entretanto erraram duas vezes: a primeira em fazer o débito indevido (reconheceram erro no sistema deles) e a segunda ao dizer que iriam estornar e não estornaram. Mesmo com o estorno do valor, eu pergunto: que confiança podemos ter em uma operadora de cartão de crédito que faz débitos indevidos na sua fatura e só se você perceber e reclamar (muito) é que devolvem?