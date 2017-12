Operação tapa-buraco não consertou nada

Há mais de 1 ano peço providências, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: No dia 7/12 solicitei na Prefeitura o serviço de tapa-buraco para a Rua das Cavas, 260 esquina com a Rua Alba, Vila Santa Catarina. Como passam muitos ônibus nesse cruzamento, a rua está sendo danificada. Até hoje não recebi nenhum posicionamento. Alexandre Alves Bueno / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que a Subprefeitura Jabaquara realizou o serviço de tapa-buraco no dia 8/1.

Réplica do leitor: O problema continua. No dia 17/1 passei no local e nada tinha sido feito.

Fotos: Alexandre Alves Bueno