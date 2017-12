Oi cobra por ligação inexistente e cliente contesta

Paulo Mariano notou em sua conta telefônica uma ligação para Goiás, sendo que ele nunca fez uma chamada para esse estado. Após contestação na Anatel, a Oi admitiu o erro e se comprometeu a enviar uma nova fatura, o que não foi feito.

Procurada pela reportagem do Estadão, a Oi afirmou que entrou em contato com o consumidor para solucionar a situação.

Reclamação do leitor: “Sou cliente da Oi. Na conta com vencimento para agosto, consta uma ligação de longa distância para o Estado de Goiás no valor de R$ 18,71. Eu nunca fiz na minha vida uma ligação para o Estado de Goiás. Após minha reclamação junto à Anatel, a ouvidoria da Oi me procurou por telefone para se desculpar, afirmando que a cobrança estava errada e que iriam emitir nova fatura de pagamento. O novo prazo venceu, a Oi não me enviou a nova fatura de pagamento, não consertou a mesma no sistema e eu não consigo pagar a fatura devida de minha conta de consumo.”

Resposta da empresa: “A Oi entrou em contato com o cliente Sr. Paulo Sergio para tratar sua contestação de fatura. Todas as informações necessárias foram concedidas ao cliente e o mesmo segue ciente do contato.”

