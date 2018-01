Oficina clandestina na Vila Sabrina

Já reclamei na Prefeitura e ninguém fez nada, declara leitor

Reclamação do leitor: Solicito providências da Prefeitura quanto à oficina clandestina de funilaria e pintura na Rua Aguiar Cardoso, na Vila Sabrina. Ela conserta carros e caminhões na calçada, o que coloca em risco os pedestres que têm de andar pela rua. Além disso, a oficina faz muito barulho, com compressor, lixadeiras, e ainda espalha poeira e cheiro de tinta pela vizinhança. Peço o fechamento imediato, pois no bairro só há residências. José dos Santos Filho / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme vistoriou o local e constatou a irregularidade do estabelecimento. Sendo assim, o proprietário foi autuado por falta de licença de funcionamento.

Réplica do leitor: A oficina de funilaria e pintura continua funcionando normalmente. Por causa da grande quantidade de poeira e o forte cheiro de tinta, os moradores são obrigados a fechar as janelas e portas das casas. Peço que a Prefeitura tome alguma atitude urgentemente.