Obras mal acabadas

“Esgoto jorra de bueiro na região de Pinheiros”, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Peço providências para o conserto do desnível do bueiro que afundou na esquina da Rua Butantã com Fernão Dias, em Pinheiros. Isto aconteceu há dois meses, dias depois do término das obras de reconstrução da rua. É normal o bueiro de águas pluviais expelir água de esgoto? Já na Rua Paes Leme, próximo ao Sesc Pinheiros, uma obra recém-terminada deixou pequenos e “discretos” defeitos. O que, na verdade, se tornou quase uma regra. Arturo Condomi Alcorta / São Paulo

Resposta: A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que esses problemas já haviam sidos detectados e já foram solicitadas providências a respeito. No dia 29/5 uma equipe técnica esteve no local para outra verificação do ocorrido e os reparos devem ter sido feitos neta sexta-feira (31/5). A secretaria pede para que o sr. Alcorta entre em contato, caso o problema não tenha sido solucionado.

Réplica do leitor: Uma construtora está fazendo uma grande obra na Rua Paes Leme, rua do Sesc Pinheiros, e o asfalto não vai suportar o peso desses caminhões. Outra reclamação é que usaram a britadeira na esquina da Rua Paes Leme com a Padre de Carvalho. Como quebraram o concreto de forma errada, o conserto não vai ficar bom. Problemas não faltam.

Fotos: Arturo Condomi Alcorta