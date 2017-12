Obras durante a madrugada

Comgás faz manutenção na via sem se preocupar com os moradores, diz leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Uma empresa terceirizada da Comgás vem realizando obras na região do Cambuci durante à noite e muitas vezes até de madrugada. Moro na Rua Antonio Tavares, entre a Av. Lins de Vasconcelos e Av. Lacerda Franco, e a concessionária está efetuando obras de remanejamento de redes de gás nessa rua. Porém os trabalhos sempre começam após as 20 horas. É um barulho ensurdecedor de operários perfurando o asfalto. E a Lei do Silêncio? Imagino que a CET não autorizou a obra de manhã, por causa do trânsito na região, e nós, moradores, temos de aguentar esse barulho? Por que a obra não é feita das 18 às 22 horas? William Julian / São Paulo

Resposta da empresa: A Comgás esclarece que o motivo da interferência na região foi a necessidade de manutenção na rede de distribuição. Ressalta que as atividades executadas pela empresa respeita o período determinado das autorizações emitidas pelos órgãos municipais. O serviço sempre é realizado de modo a causar o menor impacto na vida urbana e no cotidiano dos cidadãos.

Réplica do leitor: No dia 10/5 estavam pavimentando a via em frente ao meu prédio às 5h30. O engenheiro responsável informou que a CET só permite obras nessa região em horários em que o tráfego de veículos não é pesado. Um absurdo!