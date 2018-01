Obra da CET danifica calçada

Já reclamei várias vezes e ninguém fez nada, informa leitor

Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Há alguns meses, a CET quebrou a calçada lateral do prédio da Faculdade de Direito, localizado no Largo de São Francisco, para a passagem de fibra ótica. O acabamento foi muito mal feito, deixando a calçada em um estado deplorável. Além disso, oferece riscos aos transeuntes, uma vez que as pedras estão totalmente soltas. O prédio histórico da Faculdade de Direito é tombado, considerado patrimônio histórico de nossa cidade. Já reclamei várias vezes com a CET, mas nada foi feito. Peço ajuda! José Rogério Cruz e Tucci / São Paulo

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não respondeu.

Fotos: José Rogério Cruz e Tucci