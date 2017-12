Obra está em fase de aprovação

Faz 3 meses que reclamei na Prefeitura da falta de alvará, dados do Crea, mas a construção continua, reclama a leitora

Reclamação da leitora: Em 30/7 denunciei no site De olho na Obra da Prefeitura a reforma irregular de um imóvel na Avenida Leôncio de Magalhães, na esquina com a Rua Pedro Madureira, no Jardim São Paulo. Não há identificação do Crea, número do processo ou alvará de aprovação e execução no local, e estão construindo mais um pavimento no recuo do imóvel. Verifiquei no site da Prefeitura e não consta nenhum requerimento para essa obra. Peço providências! Moema Leal / São Paulo

Resposta: A Subprefeitura Santana/Tucuruvi informa que a intervenção se trata de obra de reforma protocolada na subprefeitura em fase de análise pelo setor de aprovação. O protocolo permite o início da obra e o arquiteto responsável assina o processo, conforme consta na placa da obra. Entretanto, se, após a análise, o projeto for indeferido, serão aplicadas as penalidades previstas em lei.

Fotos: Moema Leal