Obra bloqueia via no Ipiranga

Há mais de 1 ano a rua está sem passagem, reclama o leitor

Reclamação do leitor: Há mais de 1 ano o cruzamento da Rua Santa Cruz com a Av: Ricardo Jafet , no Ipiranga, está bloqueado para obras. Por conta disso, o trânsito na região virou um caos. É inconcebível uma obra levar tanto tempo para ser feita. Wilson Arikita/São Paulo

Resposta: A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) informa que o pontilhão da Rua Santa Cruz com Av. Ricardo Jafet foi interditado, após o solapamento de parte da laje da galeria no início de 2013, abrindo uma cratera de cerca de 1,5 metro. O local foi sinalizado e, após vistorias técnicas, a Siurb contratou empresa para executar o projeto. Seguindo a Lei 8.666/93 (licitações públicas), a Siurb executou um projeto para a recuperação do pontilhão, o que reduziu o valor da obra, encaminhando em seguida pedido de contratação de empresa por meio de licitação pública, modalidade Convite. Ressalta que os envelopes da proposta comercial do Convite 084/14 foram abertos no dia 26/08/14 (Diário Oficial da Cidade de São Paulo – DOC 27/8/14); no dia 1.º/9/14 saiu a classificação, que foi publicada no dia 2 no DOC.

Foto: Wilson Arikita