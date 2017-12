Objeto é encontrado em chocolate da Cacau Show

Ian Kohanevic Comeu um tablete de chocolate da Cacau Show e quase engoliu um pedaço de acrílico que estava presente no doce.

O leitor enviou uma imagem do objeto e solicitou ressarcimento à empresa. Em resposta, a Cacau Show afirmou que Ian não aceitou a solução proposta e lamentou o ocorrido.

Reclamação de Ian Kohanevic: “Ao mastigar um tablete de 20g sabor laranja da Cacau Show, quase houve uma desgraça por sufocamento, uma vez que havia dentro do chocolate um grande pedaço de acrílico branco, duro que nem vidro, cortante, triangular, pontudo, em formato de U. A empresa, de posse das imagens do acrílico e da embalagem e lote do chocolate, com o número do lote, descuidada com a saúde e segurança física dos seus consumidores, sequer está disposta a ressarcir as graves perdas e danos morais do acidente ocorrido, conforme dito pela atendente.”

Resposta da empresa: “A Cacau Show lamenta o ocorrido e informa que entrou em contato com o consumidor Ian Peter Kohanevic para solucionar a questão de forma definitiva, em consonância com a legislação brasileira vigente, mas o mesmo não aceitou a solução proposta pela empresa. Reforçamos o compromisso da Cacau Show com a segurança alimentar de seus clientes e consumidores, com a qualidade de seus produtos e serviços e, para isso, trabalhamos com melhoria contínua buscando excelência nos nossos processos e produtos.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.