O serviço de fibra ótica da Vivo não funciona

A cada dia o serviço e o atendimento dessa empresa pioram, reclama leitor

Reclamação do leitor: Caí na ilusão de trocar a antiga prestadora pela fibra ótica da Vivo. Em 30 dias foram mais de 5 chamados feitos à empresa e nenhum deles foi solucionado. Na semana do dia 30 de agosto os técnicos ficaram tentando resolver o problema, o que totalizou em mais de 10 horas de atendimento. Ao todo tenho mais de 50 protocolos de atendimento referentes a problemas com internet e serviço prestado. Após muita reclamação, eles solucionaram o problema, mas dois dias depois um outro surgiu. Meu trabalho está sendo afetado pela má qualidade e não funcionamento da banda larga. A Vivo vende 10 mega, entrega 50 e na medição constam só 25. Isso é crime! Carlos Henrique Abraao / São Paulo

Resposta: A Telefônica Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço do cliente está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que o cliente será ressarcido, em conta telefônica, com vencimento 11/14, do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A empresa, que entrou em contato com o sr. Abraao para prestar os esclarecimentos necessários, lamenta e pede desculpas pelos transtornos causados.

Réplica do leitor: Após infinitas reclamações na empresa,no jornal e um mês pagando por um serviço que não funciona, a Vivo consertou a fibra ótica.