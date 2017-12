O que deve constar no contrato de um procedimento estético?

Ao escolher uma clínica de confiança para realizar um procedimento estético, é importante prestar atenção a alguns pontos do contrato. Veja as orientações do Procon-SP:

Informe, por escrito, se você está submetido a algum tratamento médico, se utiliza medicação e se possui problemas cardíacos ou alergias;

Exija que todos os itens discutidos antes do contrato estejam especificados. Isso inclui o material a ser utilizado, valor total e preço de cada etapa, data de início e término do serviço, forma do pagamento e indicações de resultados (como perda de peso ou medidas) prometidos verbalmente;

Regras para utilização do serviço, inclusive cláusula sobre eventual rescisão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso receba algum folheto publicitário, guarde-o. Ele poderá ser usado em eventuais reclamações. A publicidade que induz o consumidor ao erro a respeito da natureza, características, qualidade, propriedades, origem, preço e outros dados sobre produtos e serviços é considerada enganosa e é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Se não conseguir resolver o problema diretamente com a clínica, o consumidor pode procurar o órgão de direitos do consumidor para ser orientado.