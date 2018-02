Nova tecnologia da Telefônica Vivo deixa usuário sem serviço

“O sistema via satélite com roteador não funciona”, reclama o leitor

Por Marco A. Carvalho

Reclamação: Senhores, a Vivo por regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Resolução 453, fez atualização tecnológica no meu telefone em Itupeva, São Paulo. O aparelho funcionava via rádio e o novo sistema via satélite com roteador não funciona. No local, nem celular tem sinal. Após várias reclamações feitas à Vivo e à Anatel até o momento não consegui solução. Até quando ficarei sem telefone?Amadeu Bianchini/ Itupeva



Resposta da empresa: A Telefônica Vivo informa que o caso do sr. Amadeu Bianchini se encontra em acompanhamento pela área técnica responsável. O cliente será contatado novamente assim que concluída a apuração. O sr. Amadeu está ciente das informações. A Telefônica Vivo mantém à disposição de seus clientes suas Centrais de Atendimento por meio do *8486 (ligações por celular) ou 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana. Além do site: www.vivo.com.br (Fixo São Paulo e Móvel).

Comentário do leitor: Apesar de a operadora ter me telefonado dizendo que encaminhará minha reclamação ao setor competente, afirmo que desde setembro deste ano dizem isto e até agora não solucionaram o problema. O telefone está mudo. Duas vezes o setor da Vivo que cuida da localização de sinal via satélite me informou que o local realmente carece de sinal forte para o sistema funcionar e que talvez precisariam colocar uma antena externa. Mas até agora nada foi feito.