Notebook da Dell apresenta defeito desde a primeira semana de uso, diz leitor

O leitor Thiago Fini comprou um notebook da Dell que começou a apresentar problemas na bateria já no primeiro dia de uso. A assistência técnica da empresa não conseguiu consertar o produto.

Em resposta, a Dell informa que entrou em contato com o cliente para solucionar o caso.

Reclamação de Thiago Fini: “No dia 4/9/2016, comprei um notebook Dell il4-3442-C40-i5-1TB. Com menos de uma semana de uso, a bateria não carregava 100%. Se desligasse o computador, duas horas depois a bateria estava zerada. O som também aumenta e abaixa sozinho e a tela pisca toda hora.

No dia 9/9, liguei no suporte da Dell e expliquei o que estava acontecendo. O funcionário Thiago tentou resolver por telefone, mas não conseguiu.

No dia 15/12, liguei na Dell e expliquei tudo de novo, mas agora para a funcionária Débora, e marquei um horário na assistência autorizada no dia 19. No dia 4/1/2017, fui retirar o notebook e, em casa, vi um risco na tampa do notebook; um risco pequeno, mas que não existia antes de ir para a assistência. Mas como depois de tantos problemas um pequeno risco já não era o pior, deixei para lá. Assim que comecei a usar a máquina, já percebi que o desempenho continuava o mesmo lixo, o som aumentando e abaixando sozinho, a tela piscando de tanto em tanto tempo. A bateria de novo apresentando os mesmos problemas, porém agora ela carrega até 100%, só essa melhoria! Dá vontade de rir. Não dura quase nada, e mesmo com ela carregada completamente (100%), se você desliga o computador e volta depois de 3 horas ela está completamente descarregada. Como fica assim um computador de R$ 3.000 que não tem nem 6 meses? Quero ser ressarcido de todo o prejuízo que tive por conta de uma empresa enganosa, com produtos de péssima qualidade, e uma assistência para lá de duvidosa”.

Resposta da Dell: “A Dell informa que o cliente foi comunicado das ações necessárias para a solução do caso e ressalta que está à disposição para sequência do atendimento. A Dell reforça que preza pela qualidade do atendimento prestado aos seus clientes e visa sempre a sua melhoria a fim de que os mesmos permaneçam constantemente satisfeitos”.

