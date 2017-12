Nextel e consumidor não chegam a um acordo sobre cobrança de ligações interurbanas

Leonardo Rabello vem enfrentando problemas com a Nextel desde novembro do ano passado. De acordo com o cliente, a atendente da companhia informou a ele que o seu novo plano contava com 500 minutos de ligações para outras operadoras e outros DDDs.

Só que, quando a fatura chegou, as ligações de longa distância foram cobradas pela Nextel. A empresa, segundo ele, o informou por telefone que iria dar baixa nas cobranças indevidas, mas até agora nada aconteceu. Leonardo agora tenta uma cópia da gravação do atendimento, para provar que está certo.

De acordo com o Procon, a Nextel tem obrigação de entregar a gravação em até 10 dias e que, caso a solicitação não seja atendida, o cliente deve procurar a Anatel ou o próprio Procon. Por meio de nota, a Nextel informou apenas que as cobranças são devidas e legítimas.

Reclamação do cliente: “Venho enfrentando problemas com a Nextel desde novembro do ano passado e, mesmo após diversas reclamações na Anatel, não resolveram. Quando contratei meu plano, fui informado que os 500 minutos poderiam ser usados para qualquer operadora e para qualquer DDD. Ocorre que, após a fatura de novembro de 2015, começaram a cobrar valores de ligação de longa distância.

Em fevereiro deste ano, foram dadas baixa nas faturas de novembro a janeiro. Mas as cobranças indevidas continuaram. Entrei com nova reclamação e, no dia 23 de março, me informaram que seria dado baixa nas faturas de fevereiro a abril. Porém, a baixa não foi efetuada e as cobranças continuaram. Venho solicitando a cópia da gravação, porém sempre se recusam a me encaminhar.”

Posicionamento do Procon: “Empresas de telecomunicação devem respeitar a lei do SAC que determina que, quando solicitada, a gravação da conversa com o SAC da empresa deve ser entregue em até 10 dias por e-mail, por correspondência ou pessoalmente, a escolha do consumidor. O consumidor pode registrar reclamação na ANATEL ou no Procon.”

Resposta da empresa: “Em atenção ao relato enviado, a Nextel informa que após análise das faturas, as cobranças são devidas e legítimas. O cliente foi contatado para novos esclarecimentos, porém não obtivemos êxito. A empresa está à disposição para mais esclarecimentos por meio dos seus canais oficiais.”

