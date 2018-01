Nextel cobra por linha telefônica cancelada

Janaína Ribeiro cancelou a linha telefônica que tinha com a Nextel e, segundo ela, logo que o atendente encerrou a chamada, o aparelho deixou de realizar ligações. No entanto ela continuou recebendo cobranças pelo serviço que não vinha mais sendo prestado.

Em resposta, a Nextel afirmou que entrou em contato com a leitora e resolveu o problema.

Reclamação da leitora: “Entrei em contato com a Nextel e solicitei o cancelamento de uma das linhas que tenho. Um atendente entrou em contato comigo com o protocolo de cancelamento. Assim que ele desligou a ligação, o telefone parou de funcionar. Porém, para a minha surpresa, recebi uma fatura com vencimento para o dia 5 de novembro, com a cobrança no valor de R$ 200. No dia 26 de outubro, a atendente me informou que a linha ainda não foi cancelada. Além da cobrança indevida e do não cancelamento da linha, estou tentando cancelar mais duas linhas desde o início da semana e não consigo.”

Resposta da empresa: “Em atenção ao relato enviado, a Nextel esclarece que o cliente foi contatado e o caso solucionado. A empresa está à disposição para mais esclarecimentos por meio dos seus canais oficiais.”

