NET tira combo do ar e culpa leitor pelo cancelamento

O leitor Robinson Redondo ficou sem sinal de TV, internet e telefone da NET. Ao entrar em contato com a operadora, descobriu que “ele mesmo teria ligado” para cancelar os serviços. Robinson afirma que nunca pediu o cancelamento do contrato com a NET.

Em resposta, a NET informou que entrou em contato com o cliente para resolver o problema.

Reclamação do leitor: “Em 27/12/2016, cheguei de viagem e descobri que estava sem telefone, internet e TV a cabo. Liguei para a operadora NET e informaram que eu solicitei o cancelamento do contrato. Porém, comuniquei à atendente que em nenhum momento realizei esse procedimento. Ficaram de analisar minha reclamação e depois disso foram vários protocolos, Ouvidoria da NET, e até reclamações na Anatel, sem uma resolução do problema que a própria NET criou. Foram inúmeras ligações e protocolos e ninguém resolve nada, recebi apenas uma ligação da NET informando que iria regularizar a questão. Porém, até agora nada. Tenho uma linha telefônica fixa há mais de 25 anos e até agora não está ativada. Como ficam os amigos, parentes e até pessoas de contato comercial sem contato? Quem vai pagar esse prejuízo, difícil até de mensurar? Pior de tudo isso é a operadora NET alegar que eu autorizei o cancelamento do contrato, fato que não ocorreu em nenhum momento”.

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem do Sr. Robinson Redondo, a NET informa que está em contato com o cliente para finalização do caso. A operadora permanece à disposição”.

