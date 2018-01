NET oferece novo plano e cobra 100 reais a mais que o prometido

A economista Sumaia Georges recebeu uma proposta para melhorar seu plano de internet fixa e achou o valor interessante.

Após aceitar o acordo, foi surpreendida pela cobrança de um preço mais de 100 reais acima do combinado.

Procurada pela reportagem do Estadão, a NET corrigiu o erro, alterou o valor da conta que estava sendo cobrado indevidamente e se comprometeu a devolver a quantia na fatura seguinte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação da leitora: “A operadora NET me ligou no final de maio deste ano e ofereceu aumentar a velocidade da internet de 10 para 15MB, TV a cabo e telefone fixo por R$ 129,85. Pedi que enviassem a proposta por escrito, o que eles nunca fazem, mas me pareceu uma boa oferta e aceitei. A fatura está em R$ 233,68. Liguei diversas vezes para pedir uma explicação e nas duas primeiras vezes nem sequer atenderam ao telefone. Quando finalmente fui atendida foram verificar e desligaram!”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem da Sra. Sumaia Georges El Khouri, a NET informa que, em contato com a cliente, providenciou a correção dos valores do pacote contratado. A operadora permanece à disposição.”

Comentário da leitora: “Como o débito automático ocorreu na mesma data, eles garantiram que vão descontar da próxima fatura. Espero que sim! Vou acompanhar as próximas cobranças para ver se eles cumprem mesmo esse compromisso. Sinceramente, espero que essa questão esteja encerrada.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.