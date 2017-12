NET não instala combo contratado, reclama leitor

O leitor Reginaldo Amaral assinou um combo de telefone e internet da NET, mas técnicos da empresa não fizeram a instalação no dia combinado com o cliente.

Em resposta, a NET informou que solucionou o problema.

Reclamação de Reginaldo Amaral: “Comprei um combo da NET recentemente para consultório da minha esposa em São Caetano do Sul (SP). A inauguração do espaço aconteceu sem o serviço contratado, apesar de eu ter ligado várias vezes e confirmado as visitas dos técnicos. Certo dia, aguardei por 6 horas alguém da NET aparecer para fazer a instalação. A NET pode verificar no sistema quantos protocolos eu tenho anotados. Não sei mais o que fazer”.

Resposta da NET: “A NET informa que, após atendimento técnico, o problema foi solucionado. A operadora permanece à disposição”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.