NET demora para enviar equipe de manutenção à casa de leitor

Reginaldo Amaral teve problemas causados pelo decodificador da NET em seu aparelho de televisão. Após dias de reclamação, conseguiu que um técnico fosse enviado à sua casa, porém a equipe alegou que não havia ninguém na residência quando ele estava esperando.

Em resposta à reportagem do Estadão, a NET disse que continua em contato com o leitor para resolver o problema.

Reclamação de Reginaldo Amaral: “Faz 16 dias que tive problemas com minha TV. Todos os dias dizem que, em 24 horas, vão resolver e nada. Fui atendido pela Ouvidoria, que disse meu caso estava sendo resolvido. No dia 11, fiquei das 20h às 23h59, quando recebi a mensagem de que estariam chegando. Liguei por volta da 0h24, tendo a informação de que o técnico foi ao prédio para visita e não tinha ninguém. Fiquei inconformado. Diante de tudo, estou solicitando o valor do meu conserto, pois foi causado pelo decodificador.”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem enviada pelo Sr. Reginaldo Amaral dos Santos, a NET informa que está em contato com cliente para a finalização do caso. A operadora permanece à disposição.”

