NET cancela TV, internet e telefone sem permissão de cliente

O serviço de TV, telefone e internet da leitora Elizete D’Angelo foi cancelado pela NET sem motivos. A leitora percebeu o problema ao voltar de uma viagem de fim de ano e não conseguiu reativar seu plano pela central de atendimento da empresa.

Em resposta, a NET esclareceu que entrou em contato com Elizete e regularizou a situação.

Reclamação de Elizete D’Angelo: Cheguei de viagem no dia 03/01 e, para minha surpresa, estava sem sinal de TV, internet e telefone fixo da NET. Liguei no 10621 a primeira vez e nada me informaram, apenas pediram para ligar para outro telefone, 3003-0222. Neste não consegui nem falar. Mandei uma mensagem via site e também não obtive retorno. Liguei novamente no 10621 e consegui a informação de que meu contrato havia sido cancelado. A atendente não soube dar mais detalhes e pediu para retornar no telefone 3003-0222, que não atende. Mais tarde recebi um e-mail:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘Prezado Cliente,

Recebemos seu e-mail através do Fale Conosco, informamos que após várias tentativas de contato realizadas por telefone, o seu contrato foi desconectado por inconsistência nas informações financeiras, não sendo possível reconectá-lo, é necessário entrar em contato com a cobrança nos números: Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0222 / Demais localidades: 0800-722-0222 a partir do dia 05/01/17.’

Detalhe: nunca me ligaram. O número de contrato que ele colocam neste e-mail resposta, 003/30765792-8, é diferente do que vem na minha fatura.

Ontem, dia 10/01, pela primeira vez desde 03/01 entraram em contato da central de assessoria jurídica da NET informando que estão com problemas de sistema desde o dia 30/12/16 e que já avisaram a NET. Solicitaram que eu ligasse no 10621 onde resolveriam o meu problema. Logo em seguida entrei em contato e atendente Bruna informou que ia falar com seu supervisor. Este informou que no máximo em 2 horas meu combo estaria funcionando. Infelizmente não aconteceu. Liguei novamente e depois de 2 horas a conversa não mudou muito, mas disseram que iriam passar meu caso para o supervisor e que em 24 horas teria um retorno. Até agora não obtive retorno”.

Resposta da NET: “Em atenção à mensagem da sra. Elizete D’Angelo, a NET informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.