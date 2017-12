NET cancela indevidamente linha telefônica

“Empresa demorou 15 dias para solucionar o problema”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Utilizava o serviço de banda larga e telefonia da Embratel. Porém no dia 19/07, a conta foi compulsoriamente transferida para a NET Empresas. Recebi apenas um comunicado via correio informando que as características técnicas e comerciais seriam mantidas. O mais grave é que, por um erro da NET Empresas, o serviço de voz da minha empresa foi cancelado e estou sem comunicação desde o dia 2/8. Liguei na central e fui informada de que a previsão do retorno do serviço é de 3 a 5 dias úteis, mas as linhas não foram restabelecidas. Maria Lúcia Nogueira de Gallera / São Paulo

Resposta: A NET informa que contatou a cliente e confirmou a normalização do funcionamento das linhas telefônicas.

Réplica da leitora: Após reclamar na Anatel e no jornal e ficar 15 dias sem linhas telefônicas, o serviço foi normalizado no dia 16/8.