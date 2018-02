NET aumenta valor sem avisar cliente

Falta transparência e ética na postura da empresa, diz a leitora

Por Marco A. Carvalho

Reclamação: Gostaria de relatar um problema com minha fatura da NET desde agosto/2014.Simplesmente aumentaram o valor sem justificativa.Liguei para reclamar em 20/10 e após quase uma hora sem ter como justificarem o aumento, informaram que foi um desconto de uma alteração de plano que fiz há um ano e que após esse período seria cobrado. Porém, não fiz nenhuma alteração de plano há um ano. E mais, em agosto e setembro veio um valor e em outubro outro, diferente do “desconto” mencionado.Estou muito contrariada com a falta de transparência, ética e postura da empresa. Aguardo uma resposta e ressarcimento dos valores cobrados indevidamente.Eliana Pino



Resposta da Net: A NET informa que, em contato com a cliente, solucionou o caso.

Comentário do leitor: Estou satisfeita com o andamento dado à reclamação.