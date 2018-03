Muro improvisado

Escola está aberta a qualquer frequentador, um perigo, alerta pai de aluno

Por Jerusa Rodrigues

Reclamação do leitor: Desde novembro de 2011 tentamos terminar a obra do muro da Escola Estadual Professor Francisco Antônio Martins Júnior, no Capão Redondo”, revela o pai de um dos alunos, o leitor, sr. Marcelo Sabóia. “Faltando 15 metros para a conclusão, muito me espanta a assessoria Assessoria de Imprensa Fundação para o Desenvovimento da Educação responder que o muro está pronto”, reclama Sabóia. O que ocorre, na verdade, é o uso de tapumes para tentar manter a escola “fechada”, mas como é possível ver pela foto, isso é impossível. Não há segurança para os estudantes, alerta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da instituição: A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou em março que está em andamento o processo de convocação da empresa, que promoverá a execução do trecho de muro, o sistema de drenagem e o novo piso de concreto na escola. Os reparos devem começar após os trâmites legais de licitação.

Réplica do leitor: Nada foi feito até agora e que a escola está totalmente aberta a qualquer frequentador, o que é um perigo para jovens e crianças.