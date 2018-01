Município de Santo André

“Descaso da prefeitura com a cidade é grande”, diz leitor



Por Luciana Magalhães

Reclamação do leitor: Moro em frente à praça Mário Guindane, em Santo André, e o local está cheio de ratos. Quero saber se a prefeitura tem alguma medida para combatê-los. Outra reclamação é sobre a total falta de estrutura (cobertura e assentos) nos pontos de ônibus, que ficam no entorno da mesma praça. Reclamo disse há tempos, mas nunca recebi resposta. Outra reclamação é contra um buraco na Av. do Estado, na esquina com a Rua Londres. Eliel Queiroz Barros / Santo André

Resposta: A prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, esclarece que o ponto localizado na Avenida Nova Iorque possui uma calçada muito estreita, o que impede a instalação do equipamento solicitado, pois sua colocação atrapalharia a passagem de pedestres, inclusive, de cadeirantes. Em relação ao ponto da Rua Sidnei, a prefeitura informa que o comércio local possui diversas marquises, que não permitem sua colocação, devido à altura delas. No caso específico, sua instalação obstruiria o acesso ao comércio. A prefeitura informa que alguns critérios devem ser levados em consideração na instalação de abrigos, como a distância mínima, a altura e o não impedimento de pedestres, cadeirantes, nem da visão.

Réplica do leitor: A prefeitura fez o serviço de dedetização na praça para combater os ratos. Sobre os pontos de ônibus, nada foi feito. Não concordo de usarem o espaço das calçadas para justificar esse descaso, pois deixa claro que o direito dos cadeirantes é violado. Em relação ao buraco na Av. do Estado, na esquina com a Rua Londres nada foi informado.