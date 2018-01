Burocracia para resgatar pontos da Multiplus

“Empresa mentiu ao afirmar que eu não tinha e-mail cadastrado”, diz leitora

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: A Multiplus está criando obstáculos para não me fornecer a senha para o resgate do cartão TAM Fidelidade. Liguei na central para solicitar a senha de acesso ao Multiplus e de resgate, mas, após um longo interrogatório, a empresa não me enviou as senhas, porque suspeitou que eu pudesse ser outra pessoa. Por conta do péssimo atendimento da Multiplus, mais de 2 mil pontos expiraram, pois não consigo emitir passagens usando os pontos do programa. E a culpa não é minha. Maria Josefa Ferreira / São Paulo



Resposta: A Multiplus informa que verificou que a sra. Maria não possui e-mail cadastrado na conta Multiplus. A empresa entrou em contato e informou sobre o procedimento para a atualização de dados e recuperação das senhas. A empresa informa que, após o envio de documentos pela participante, o cadastro foi atualizado e as senhas, enviadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Réplica da leitora: O problema foi solucionado. Porém, mentiram ao afirmar que eu não tinha e-mail cadastrado. Eu tinha feito isso em maio e tenho como comprovar.