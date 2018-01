Múltiplus versus PagSeguro

Jogam o cliente de um lado para o outro e ninguém resolve o problema, diz leitora



Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: No dia 2/6 efetuei a compra de pontos Multiplus para completar as milhas e comprar uma passagem aérea. Mas, infelizmente, não tinha mais a passagem disponível. Liguei na Multiplus, solicitando o cancelamento e o reembolso da compra. Mas fui informada de que eu deveria solicitar o reembolso à PagSeguro. Liguei para a PagSeguro e fui informada de que o cancelamento e o estorno da cobrança deveria ser feito pela Multiplus. Liguei novamente e não tive sucesso. Ficam me jogando de um lado para o outro e ninguém resolve o problema! Silvana Rossi Roubaud / São Paulo

Resposta: A Multiplus informa que efetuou o cancelamento da compra e, para que a participante receba o dinheiro, ela deve se cadastrar no PagSeguro e efetuar este saque em sua conta no banco. A sra. Silvana está com problemas para efetuar o cadastro e, de acordo com a PagSeguro, foi realizada uma correção para que ela consiga criar e acessar sua conta na Pagseguro. A empresa ressalta que, como não houve contato telefônico com a participante, foi enviado um e-mail informando sobre a recuperação do crédito e o passo a passo para ela recuperar o acesso.

A empresa PagSeguro não respondeu ao jornal.

Réplica da leitora: Ainda não recebi a devolução do dinheiro. Fui informada de que só receberei após 45 dias do meu acesso ao sistema, mas até o momento não consegui me cadastrar. Tentei por 2 vezes seguir o processo de alteração de senha, sem sucesso. Tentei retornar uma ligação perdida no dia 11/6 da Multiplos, mas atendeu uma gravação em inglês. Parece que estão empurrando ao consumidor a responsabilidade da não devolução do dinheiro. O que devo fazer agora?