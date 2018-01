Multiplus restitui pontos de consumidor após falha em entrega de produto

João Mendes adquiriu um aparelho de televisão no Ponto Frio por meio dos pontos acumulados na Multiplus. Houve uma falha na entrega e o consumidor teve de cancelar o pedido.

Mendes reclamou da demora de 20 dias em reaver os pontos, então a Multiplus restituiu a disponibilidade desses valores para o leitor

Reclamação do leitor: “Em 17 de setembro, fiz a troca de pontos por um televisor no parceiro Ponto Frio, tudo pelo site Multiplus. Passados 6 dias, verifiquei que havia ocorrido uma falha na entrega. Tentei localizar o pedido no site do Ponto Frio e não obtive qualquer resultado. Informaram-me um número de atendimento exclusivo da Multiplus. Depois de muito insistir, fui atendido e ainda fui informado que a única solução seria cancelar o pedido e em 20 dias úteis teria os pontos de volta. Agora, após vários contatos, informam desconhecer o que está ocorrendo. Por que tanta demora para restituição? Por que não poderia simplesmente enviar corretamente o bem selecionado?”

Resposta da empresa: “A Multiplus informa que devido ao extravio na entrega do produto resgatado, os pontos do participante João Otávio Mendes de Siqueira foram restituídos com validade original e já estão disponíveis para consulta nos canais da empresa. A Multiplus lamenta o ocorrido e reitera que tem como política principal manter a qualidade de seus serviços.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.