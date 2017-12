Problemas na alteração de endereço

A falta de competência da Telefônica/Vivo é grande, reclama leitora.

Por Luciana Magalhães

Reclamação da leitora: Após inúmeras tentativas de obter esclarecimento da Vivo, recorro ao jornal para tentar resolver minha situação de consumo. No carnaval solicitei aalteração de endereço da minha linha, mas até hoje nada foi feito. A linha não está ativa em nenhum endereço nem no antigo, muito menos no atual. Em todos os contatos sou informada de que um técnico virá instalar o telefone, mas até agora nada. O pior é que a linha desapareceu, mas a cobrança chegou no valor de R$ 78,27. Há mais de 1 mês a linha está desabilitada. Peço ajuda! Carolina Boari Caraciola / São Paulo

Resposta: A Telefônica/Vivo informa que a cliente optou por cancelar o serviço. A empresa cancelou também as contas de abril e maio de 2014. A sra. Carolina está ciente das informações.

Réplica da leitora: Conforme a operadora informou, optei por cancelar o serviço pela falta de competência da empresa. Tentei agendar a instalação várias vezes no novo endereço, mas nunca consegui. Foram tantas ligações e protocolos que achei melhor perder a linha a continuar cliente da Vivo. Sobre as contas, não recebi nenhum comunicado oficial da Vivo me isentando do pagamento.