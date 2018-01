MP e Idec firmam parceria de cooperação em defesa do consumidor

Acordo permitirá o encaminhamento célere de denúncias e representações de violações na área de defesa do consumidor

O Ministério Público do Estado de São Paulo e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) firmaram parceria de cooperação técnica buscando defender os interesses dos consumidores por meio de uma maior articulação entre o órgão e as entidades civis que atuam próximos a essas causas. O Instituto Alana e a Aliança de Controle do Tabagismo também integram a parceria.

De acordo com nota divulgada pelo Idec, o convênio tem validade dois anos e visa acelerar o encaminhamento de denúncias e representações de violações de direitos difusos e coletivos na área de defesa do consumidor. Isso, segundo o Instituto, “possibilitará um melhor levantamento das práticas abusivas com grande incidência no Estado”.

“Se antes já possuíamos uma relação de grande parceria com o MP, agora estabelecemos um compromisso formal bastante promissor para o futuro. Essa nova condição aponta para a intensificação das forças que atuam pela defesa do consumidor e em todas as causas que congregam estes interesses”, comentou Elici Bueno, coordenadora executiva do Idec, em nota à imprensa.

O Termo é aberto à participação de outras organizações que manifestem interesse e completem os requisitos necessários para a adesão.