Móvel novo apresenta defeitos e consumidor aguarda visita técnica

Guarda-roupa apresentou três defeitos em curto período de tempo. Empresa disse que agendaria visita técnica, mas consumidor não recebeu retorno

Reclamação do leitor: Gostaria de pedir ajuda para um problema que estou tendo com as Casas Bahia. Comprei um guarda-roupa na loja da Avenida Itinguçu, na cidade de São Paulo, levaram sete dias para entregar e mais sete para montar. Desde então, essa é a terceira vez que desmonta uma parte do guarda-roupa. Na primeira os trilhos de uma gaveta se soltaram, na segunda a porta saiu do trilho e amassou e mais uma vez a gaveta desmanchou. Esse guarda-roupa não foi um móvel barato, cerca de R$ 1,8 mil, e corro risco da forma que esta indo de estar tudo no chão em seis meses. /Vagner Csepai de França – São Paulo/SP

Resposta da Casas Bahia: A Casas Bahia agradece a manifestação do Sr. Vagner e lamenta o transtorno causado. A rede informa que entrou em contato com o consumidor para agendar uma visita técnica para análise do produto e providências necessárias para solucionar o caso. A Casas Bahia permanece à disposição para mais esclarecimentos.

Comentário do leitor: Eles entraram em contato comigo, mas não agendaram nada, foi na última quarta-feira, 7. A pessoa disse que iria retornar, mas até agora nada.