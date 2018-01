Motorola não encontra solução para celular com defeito

Com poucos meses de uso, o aparelho celular Moto G de Daniela Balioni começou a esquentar demais e apresentar defeitos na bateria, nos aplicativos e na câmera. A um mês do fim da garantia, a assistência técnica da Motorola não consegue resolver o problema.

Em resposta, a Motorola informou que entrou em contato com a leitora para solucionar o caso dentro do prazo combinado.

Reclamação da leitora Daniela Balioni: “Comprei dois aparelhos Moto G 2ª Geração XT1078 16GB desbloqueados no dia 9 de fevereiro de 2016. Comecei a ter problemas no celular nos meses seguintes. Entrei em contato diversas vezes com a assistência da Motorola informando os seguintes problemas: lentidão, travamento, aparelho esquentando a ponto de não aguentar segurar na mão, aparelho reiniciando em qualquer situação, flash da câmera ruim, bateria não recarrega em alguns momentos. Quando fazia ligações, a tela ficava escura e eu não conseguia retornar na tela da ligação para desligar. Com isso, a ligação contava os minutos e era cobrada em minha fatura de plano controle. Além disso, ao usar a câmera e aplicativos como o WhatsApp e o Facebook, o aparelho apresenta mensagem de erro. Os aplicativos pararam de funcionar, e isso ocorre com frequência. Tenho estes problemas há meses e eles não são resolvidos. Toda vez que ligo no suporte da Motorola, ou até mesmo pelo chat, as soluções são sempre as mesmas: ‘Já resetou o celular? Já entrou em modo de segurança? Já desinstalou os aplicativos? É normal o celular esquentar um pouco.’ Chegaram a dizer que o antivírus instalado causa estes problemas, porém a Motorola diante disso não indica nenhum antivírus. O celular não tem mais condição de uso. Minha garantia é até 9 de fevereiro de 2017. Enviei o aparelho para a assistência técnica pelo correio por não ter assistência técnica na cidade de Piracicaba, sendo que é uma cidade com muitos habitantes. O retorno da assistência foi que a falha estava na porta USB. Liguei na Motorola e questionei a relação entre a porta do USB e os problemas de esquentar demais, travar, lentidão, reiniciar, flash ruim e simplesmente não souberam me informar. Enviei novamente o aparelho para a assistência no dia 4 de janeiro de 2017”.

Resposta da empresa: “A Motorola lamenta o ocorrido e informa que já está em contato com a consumidora Daniela Baloni para solucionar o seu caso de forma definitiva, dentro do prazo acordado. Para esclarecer qualquer dúvida adicional, a Motorola coloca-se à disposição por meio de seu serviço de Atendimento e Vendas ao Consumidor pelos telefones4002-1244 para as capitais e regiões metropolitanas e 0800 773 1244 para as demais localidades”.

