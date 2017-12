Motorola e Nokia receberam o maior número de queixas

Procon divulga ranking de celulares e operadoras mais reclamados em 2012

Por Jerusa Rodrigues

Motorola e Nokia foram os fabricantes de telefones móveis e smartphones com maior número de reclamações e os piores índices de solução em 2012, informou neste terça-feira (7/5) a Fundação Procon-SP. Os celulares dessas marcas apresentaram padrão de qualidade insatisfatório, com falhas de funcionamento e durabilidade abaixo das expectativas. Os aparelhos da Samsung e da LG ficaram em terceiro e quarto lugares no ranking. Entre as operadoras de telefonia móvel, houve um crescimento em 29% nas reclamações. A TIM lidera o ranking, com um aumento de 46% dos registros de reclamações no Procon, seguida pela Claro (14%) e Oi (17%).