Motoristas podem fazer licenciamento eletrônico a partir de amanhã

Multas e débitos de seguro têm de estar quitados; valor da taxa é de R$ 72,25



A partir desta sexta-feira, 9 de janeiro, motoristas com veículos registrados no Estado de São Paulo podem optar por antecipar o licenciamento de 2015. Para isso, os débitos de seguro (DPVAT) e multas têm de estar quitados.

O diretor-presidente do Detran.SP, Daniel Annenberg, defendeu em nota que a vantagem de optar pelo licenciamento eletrônico antecipado é evitar “enfrentar filas ou até ser surpreendido em uma fiscalização”.

O valor da taxa de licenciamento para qualquer veículo é de R$ 72,25, mais o custo de envio pelos Correios de R$ 11. O pagamento deve ser feito por meio do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) pela internet, em caixa eletrônico ou no guichê de caixas das agências do Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, HSBC, Safra e Citibank.

O prazo para a entrega do CRLV é de 20 dias e o endereço tem de estar atualizado no Detran.

Serviço

Para receber alertas do Detran.SP por SMS, push e e-mail basta entrar no site do Detran (www.detran.sp.gov.br) e se cadastrar.

Dúvidas sobre o licenciamento

Portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br)

Disque Detran- capital e municípios com DDD 11: 3322-3333 /demais localidades: 0300-101-3333

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 h, e aos sábados, das 7 às 13h.

Dúvidas sobre o IPVA

Portal da Secretaria da Fazenda do Estado de SP – www.ipva.fazenda.sp.gov.br

Central telefônica 0800-170110.

Dúvidas sobre o Seguro Obrigatório – DPVAT: www.dpvatsegurodotransito.com.br