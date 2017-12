Motorista não recebe do seguro após carro roubado

O carro de Elmo Lemes foi roubado em junho, e desde então ele está com dificuldades para receber o valor da seguradora. Como o veículo é financiado, o Santander precisa dar baixa na dívida para que o leitor receba.

A assessoria de imprensa do banco afirmou que Elmo precisa apresentar alguns documentos para que a situação seja regularizada, mas que a empresa esclareceu ao leitor a situação.

Reclamação de Elmo Lemes: “Tive meu carro furtado no dia 2 de junho de 2016. Venho mantendo contato com o Banco Santander desde então, onde o carro foi financiado. Como o bem já foi substituído, não é possível receber da seguradora, sem a baixa do gravame.”

Resposta do banco: “O Santander contatou o Sr. Elmo Lemes e prestou esclarecimentos sobre a sua demanda.”

