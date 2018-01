Motorista não aparece e Uber cobra por corrida não realizada

Gaston Maurice solicitou um motorista por meio do aplicativo Uber, mas o carro que aceitou a corrida o deixou esperando.

Além de perder a viagem e o compromisso para o qual estava indo, o leitor ainda foi cobrado pelo serviço não prestado.

Procurado pela reportagem do Estadão, o Uber afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que orientou o consumidor e solucionou o problema.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclamação do leitor: “Chamei o Uber e telefonei ao motorista para reconfirmar, e o motorista me assegurou que chegaria em 5 minutos. Ele não veio e não avisou. Com isso, perdi um compromisso importante. Pior que isso, percebo que estou sendo debitado pela corrida que não houve. Um valor pequeno, mas não devido, de R$ 7. O pior é que o Uber não tem um SAC ou um telefone central para se entrar em contato em um momento de emergência.”

Resposta da empresa: “O usuário foi contatado pela equipe, teve seu problema solucionado e foi orientado sobre os canais existentes para entrar em contato com a empresa.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.