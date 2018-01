Motorista de Uber não encerra viagem e cliente é cobrada indevidamente

Kátia Oliveira utiliza frequentemente o serviço Uber. Mas, no dia 23 de março de 2017, foi surpreendida com uma cobrança indevida. Segundo ela, o motorista não encerrou sua viagem e prosseguiu até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A leitora tentou entrar em contato com a empresa responsável, mas não teve resposta.

O Uber informa que o problema da leitora foi solucionado.

Reclamação de Kátia Oliveira: “Eu peguei o Uber para ir da Bela Vista até Higienópolis, nos Jardins. Fiz uma viagem de poucos quilômetros utilizando o Uber. Contudo, o motorista não encerrou a viagem e prosseguiu até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ou seja, para uma viagem de pouco mais de R$10,00, foi me cobrado, no cartão de crédito, R$72,00. Na mesma hora enviei mensagem ao Uber, mas não obtive retorno. Infelizmente, não há outro meio de contatá-los, apenas pelo aplicativo. Só gostaria de ser ressarcida. Prova de que fiz o percurso informado é que minha viagem posterior foi justamente o caminho inverso.”

Resposta da empresa Uber: “O Uber já entrou em contato com a usuária e a questão foi solucionada. Ajustamos o valor da viagem em R$9,99, que era o valor estimado da viagem. O estorno de R$62,05 deverá aparecer na próxima fatura do cartão da cliente.”