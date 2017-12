Moto da BMW fica parada esperando conserto

Carlos Frederico teve um problema com o câmbio de sua motocicleta da BMW e a concessionária constatou que seria necessário trocar uma peça. O prazo estipulado para que fosse enviada ao conserto era de cinco dias, mas a peça ainda não havia chegado após quase duas semanas.

Em resposta, a empresa afirmou que a moto foi consertada e entregue apenas dois dias após a reclamação do leitor.

Reclamação de Carlos Frederico: “No dia 25 de novembro, deixei a minha moto BMW F 800 GS na Caltabiano para corrigir um problema no câmbio, já que a moto não engata a primeira marcha. Foi detectado que uma peça deveria ser trocada e seria enviada em até 5 dias para o conserto. Resumindo: até hoje, 7 de dezembro, a peça não chegou e não há previsão da data que irá chegar. Fico surpreso com a falta de exatidão nas informações e da falta de previsão. Já abri uma solicitação no SAC para sanar logo o problema. A moto está na garantia e possui apenas 2 mil quilômetros. Me sinto muito mal, pois achava que a BMW era uma boa marca, quanto a atendimento e empatia com seus consumidores.”

Resposta da empresa: “O Serviço de Atendimento ao Consumidor do BMW Group Brasil respondeu prontamente ao caso relatado pelo Sr. Carlos Frederico, proprietário de uma motocicleta BMW F 800 GS, e a concessionária entregou a motocicleta reparada ao cliente na última sexta-feira 9 de dezembro. Permanecemos à disposição.”

