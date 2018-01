Moradores se queixam de buraco em rua da região do Pacaembu

Ricardo Grobman reclama que há mais de três semanas observou o aparecimento de um buraco na Rua Traipu, 77, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo. Ele diz que o buraco está ao lado de um bueiro da Sabesp. O leitor acrescenta que os moradores estão receosos em relação aos riscos ao trânsito e aos pedestres que passam pela via diariamente.

A Sabesp informa que o reparo foi realizado na Rua Traipu, altura do número 77.

Reclamação de Ricardo Grobman: “Percebi há 3 semanas o aparecimento de um buraco na rua ao lado do bueiro da Sabesp, e um grande aumento do desnível do asfalto a seu redor, mostrando que se nada for feito, em breve aparecerá um buraco muito grande e perigoso, podendo causar problemas e danos aos carros, casas da rua e pessoas. Pedimos providências imediatas de reparo à Sabesp, pois é urgente. Porém nada foi feito.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que fez uma sondagem na rede de esgoto e o reparo de um ramal na altura do número 88, da rua Traipu. A reposição asfáltica também foi concluída no mesmo dia. A companhia pede desculpas pelo transtorno.”